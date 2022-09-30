Çağlar Söyüncü'ye 3 talip birden

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için 3 kulüp devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Chelsea, Inter ve Villarreal 26 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

28 MİLYON EURO

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI

Bu sezon 2018'den bu yana Leicester City'de oynayan milli futbolcu, bu sezon formasından uzak kalırken sadece bir maçta süre aldı.