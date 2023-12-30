Çağlar Söyüncü'yü yerden yere vurdular! Takımdan ayrılıyor

Geçtiğimiz yaz Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e imza atmıştı. Sezonun başlarında çok fazla forma şansı bulamayan milli oyuncuya, Diego Simeone son maçlarda fırsat tanıdı. Oynadığı son iki maçın birinde penaltı yaptıran, diğerinde ise oyunda 3 dakika kalıp kırmızı kart gören milli savunmacı beklentilerin altında kalarak ağır eleştiriler aldı.

"TEK BACAKLA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN DAHA İYİYİM"



İspanyol taraftarlar, Çağlar Söyüncü için acımasız eleştirilerde bulundular. Bir taraftar, "Saçları bacaklarından daha uzun" yorumunu yaparken bir başka Atletico taraftarı ise, "Şaka değil, tek bacakla ondan daha iyiyim" yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ, SUUDİ ARABİSTAN İLE YARIŞACAK

Bunun üzerine Atletico yönetimi, milli stoper için yolların ayrılması kararını aldı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği bilinirken, öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da devrede olduğu biliniyor.

Star Gazetesi