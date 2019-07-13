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Çağlar’a sürpriz teklif

Beşiktaş Yönetimi, Leicester City’de oynayan gurbetçi futbolcuyu almak için harekete geçti. Premier Lig’de geçen sezon sadece 6 maçta oynayan Çağlar da kiralamaya sıcak bakıyor.

  • Star Spor
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KARTAL, A Milli Takım’ın stoperi Çağlar Söyüncü’yü kiralamak için harekete geçti. Enzo Roco’dan memnun olmayan ve Vida’nın yanına kaliteli bir stoper arayan Siyah-Beyazlılar’ın Leicester City’ye teklifte bulunduğu İngiliz basınında yer aldı.Geçen sezon Leicester’in, Alman takımı Freiburg’tan 21.1 milyon euroya 5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki savunma oyuncusu da İngiliz kulübünde fazla forma şansı bulamadığı için Kartal’a gelmeye sıcak bakıyor. Çağlar Söyüncü ile ilgili kesin kararı Leicester City’nin menajeri Brendan Rogers’ın vereceği, Beşiktaş’ın şu an cevap beklediği vurgulandı.

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