Çağlayan Öztürk: Hedefimiz şu an şampiyonluk

Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı Beşiktaş karşısında kazandıktan sonra ligdeki iyi gidişatını da sürdüren Nilüfer Belediyespor, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Ligde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bursa temsilcisi, Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, yoğun tempodan kaynaklı şansız bir mağlubiyet aldıklarını, buna rağmen iyi gidişatın sürdüğünü söyledi. Genç bir kadroya sahip olduklarını ve tecrübeli isimlerin de takıma katılmasıyla aile ortamı yakaladıklarını dile getiren Kurtuluş, "İlk hedefimiz ligdeki yerimizi korumak. Bunu gerçekleştirdikten sonra finalde Beşiktaş'a rakip olmak istiyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ ŞU AN ŞAMPİYONLUK"

Takım kaptanlarından Çağlayan Öztürk de her gün üstüne koyarak iyi oyunu sürdürdüklerini dile getirdi.

Yoğun maç temposuna rağmen iyi çalıştıklarının altını çizen Öztürk, takımda genel moral ve motivasyonun iyi olduğunu ifade etti.

Öztürk, kulübün önemli bir tarihe sahip olduğunu ve son yıllarda atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Başarı gelince kulübün sesi duyuluyor. Geçen seneden başlayan yükselişle beraber kupa aldık. Ses getirdik. Kazandığımız maçlarda performans Beşiktaş ayarında. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve gurur duyuyoruz. Hem Nilüfer'i tanıttığımız için hem bu başarılı ilk defa yaşattığımız çok mutluyuz. Şu an takım motivasyonu güzel. Ekip işi çok önemli. Hocamız sağ olsun bizlere bir anne şefkati yaklaşıyor. Biz de çok daha dikkatli oluruz bu konuda. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Biz daha önce de bu kulüpte ikincilikler yaşadık. O finalleri gördük. Şimdi kupa kazandık. Lig şampiyonluğumuz eksik. Her gün üstüne koyan bir ekip var. Rakiplerimiz kuvvetli. Bu sene Beşiktaş, İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Spor Toto gibi büyük kulüpler var. Onlarla mücadele ediyoruz. Hedefimiz şu an şampiyonluk. Play-off'a hazır girmek istiyoruz."

"BİZİ İZLEYENLER MUTLU OLSUN. HEYECANLANSIN. BİZİM BİR TEK DERDİMİZ BU VAR"

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Kulübün sistemini kendilerinin titizlikle kurduğunu anlatan Or, "Hocamızın kadın olmasını özellikle istedik. Çünkü kariyerine güvendiğim, inandığım bir antrenör. Altyapıdan şu an bu takımda oynayan sporcuların büyük bir çoğunluğu onun altyapıda antrenörlük yaptığı dönemlerde öğrencisiydi. İlişkisi çok güçlü düzeyde. Müthiş saygılı bir yapı var burada. Zaten takım olma özelliği de buradan geliyor." ifadesini kullandı.

Or, sahaya hep iyi oyun hedefiyle çıktıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi izleyenler mutlu olsun, heyecanlansın. Bizim bir tek derdimiz bu var. Bunu başarıyla uyguluyoruz diye düşünüyorum. Takımda mesela abiler var. Yeni girenler var. Bunlarla çok iyi bir hava yaratıldı. Yeni transferler çok çabuk uyum sağladı. Yabancı oyuncular var. Onlar dahi uyum sağladı bu takımın içinde. 40 yıldır bu takımdalarmış gibi bir hava var. Umarım bu böyle devam eder. Bu sene yaşadığımız bazı sorunlar oluyor ufak tefek. Onların tespitini yapıyoruz teknik ekiple. Önümüzdeki yıl da buna uygun daha ileriye gidebilecek bir takım oluşturma hedefinin heyecanı içindeyiz."