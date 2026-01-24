İSTANBUL 12°C / 8°C
Cagliari, Fiorentina'yı devirdi: Semih Kılıçsoy sahneye çıktı!

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Fiorentina ile Cagliari karşılaştı. Semih Kılıçsoy'un gol attığı mücadeleyi Cagliari deplasmanda 2-1 kazandı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 22:27
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 22. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı.

Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 25'e yükseltirken Fiorentina ise 17 puanda kaldı.

