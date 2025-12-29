İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

Cagliari transfer için kararını verdi! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği genç yıldız Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibi kararını verdi. Cagliari, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 Pazartesi 11:03
Cagliari transfer için kararını verdi! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibinden karar verildi.

Oyuncunun performansından memnun olan Cagliari, Beşiktaş ile görüşmelere başlayarak kısa süre içerisinde harekete geçmeyi planlıyor.

OPSİYONU KULLANILACAK

Nicolo Schria'nın haberine göre; 2005 doğumlu forvet için satın alma opsiyonunu değerlendirmeye alan Cagliari'nin, Beşiktaş ile yapılan anlaşma kapsamında 12 milyon euro karşılığında bonservisi alma hakkı bulunuyor.

İtalyan ekibinin bu opsiyonu kullanması durumunda siyah-beyazlılar, Semih'in ilerleyen dönemde gerçekleşecek olası bir satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz günlerde oynanan Torino maçında attığı golle adından söz ettirmiş ve maçın oyuncusu seçilmişti.

