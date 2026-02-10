İSTANBUL 8°C / 5°C
Cagliari'de kalacak mı? Semih Kılıçsoy için resmi açıklama

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Guido Angelozzi, Semih için 'Onu nasıl almayabiliriz? Almamak delilik olurdu' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 14:18 - Güncelleme:
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'a konuşan İtalya ekibinin sportif direktörü Guido Angelozzi, Semih'i kadrosuna katmak istediklerini söylerken, "Onu nasıl almayabiliriz? Almamak delilik olurdu" ifadelerini kullandı.

"BANA GERD MÜLLER'İ HATIRLATIYOR"

Genç futbolcunun potansiyelinden bahseden Angelozzi, "Bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. 2005 doğumlu ve önemli bir potansiyele sahip bir oyuncu. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ve dört etkileyici gol attı." dedi.

"40 MİLYON EUROLUK BİR OYUNCU OLUR"

Son olarak Semih'in 40 milyon euroluk oyuncu olabileceğini söyleyen Guido Angelozzi, "Montella bu hafta bizi ziyaret etti ve çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi ve kendisi de öyle diyorsa, santrafor... Ne kadar değerli? Böyle devam ederse 40 milyon euroluk bir oyuncu olur." şeklinde konuştu.

