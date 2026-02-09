İSTANBUL 11°C / 5°C
Cagliari'den açıklama geldi: Semih Kılıçsoy'un bonservisi belirlendi

Cagliari cephesi, Semih Kılıçsoy'un performansından övgüyle bahsetti. İtalyan yönetici, bu çıkışını sürdürmesi halinde genç futbolcunun 40 milyon euroluk seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

9 Şubat 2026 Pazartesi 23:38
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, genç futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Angelozzi, Semih'in çok güçlü bir oyuncu olduğunu belirterek Avrupa'dan birçok kulübün oyuncuyu yakından takip ettiğini söyledi. Satın alma opsiyonunu kullanmamalarının "delilik" olacağını dile getiren İtalyan yönetici, genç futbolcunun olağanüstü bir yetenek olduğunu ve attığı gollerle fark yarattığını ifade etti.

Semih Kılıçsoy'un performansına dikkat çeken Angelozzi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiğini aktardı. Angelozzi, genç futbolcunun bu performansını sürdürmesi halinde piyasa değerinin 40 milyon euroya ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

