İtalya Serie A'da 18. haftanın açılış maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Milan maçı Rafael Leao'nun golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, maça ilk 11'de başlarken 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı. Mücadelenin ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, DAZN'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAMADIK"

Giulini açıklamasında, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuz katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı." dedi.

"OPSİYON BİZİM İÇİN YÜKSEK"

Semih Kılıçsoy için Giulini ayrıca, "Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir." açıklamasında bulundu.

PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırken 5 kez ilk 11'de başladı. Genç futbolcu Cagliari'de 2 kez ağları havalandırdı.