İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! ''Bonservisi bizim için yüksek''
Spor

Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! ''Bonservisi bizim için yüksek''

Cagliari'de forma giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy için kulüp başkanı Tommaso Giulini, açıklamalarda bulundu. Giulini, Beşiktaş ile henüz anlaşma sağlanmadığını belirtirken, genç oyuncunun satın alma opsiyonunun kulüp standartlarına göre yüksek olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! ''Bonservisi bizim için yüksek''
ABONE OL

İtalya Serie A'da 18. haftanın açılış maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Milan maçı Rafael Leao'nun golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, maça ilk 11'de başlarken 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı. Mücadelenin ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, DAZN'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAMADIK"

Giulini açıklamasında, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuz katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı." dedi.

"OPSİYON BİZİM İÇİN YÜKSEK"

Semih Kılıçsoy için Giulini ayrıca, "Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir." açıklamasında bulundu.

PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırken 5 kez ilk 11'de başladı. Genç futbolcu Cagliari'de 2 kez ağları havalandırdı.

  • Semih Kılıçsoy
  • Tommaso Giulini
  • Cagliari

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.