  • Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'a geri dönüyor
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceği netleşti. İtalyan ekibi, genç futbolcunun bonservisini almama kararı verdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ1 Haziran 2026 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için karar verildi.

Tuttomercatoweb'e konuşan İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini milli futbolcunun gelecek sezon takımda kalmayacağını belirtti.

Giulini, Semih Kılıçsoy, Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin kulübün maaş politikası kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, üç oyuncunun da Cagliari'nin belirlediği ekonomik kriterlere uymadığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Semih'in sezon sonunda bonservisinin alınmayacağı ve genç futbolcunun kulübü Beşiktaş'a geri döneceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibi ile 25 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol attı.

