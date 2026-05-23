İtalyanlar duyurdu! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

İtalyan ekibi Cagliari, kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında çarpıcı bir karar aldı. Serie A temsilcisinin milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

23 Mayıs 2026 Cumartesi 15:37
Sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy'un, geleceği ile ilgili Çizme basınından iddia geldi. İtalyan ekibinin, genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı; Semih'in, Beşiktaş'a döneceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili yapılan haberde Cagliari yönetiminin, Semih Kılıçsoy ile devam etmeme kararı aldığı belirtildi. İtalyan ekibinin, bu kararını genç futbolcuya da ilettiği ifade edildi.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Şubat ayında yaptığı açıklamada Semih'in performansına övgüde bulunmuş ve "Onu kadroya katmamak büyük hata olur" ifadesini kullanmıştı.

Haberde ayrıca, Semih Kılıçsoy'a İtalya'dan başka takımların ilgisi olduğu da yazıldı.

Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

