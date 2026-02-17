Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'nın sözleşme süreciyle ilgili resmi açıklama geldi.

Balta ailesinin avukatı, genç futbolcunun bu süreçte yaşadıklarının arka planını aktardı. Ailenin kararını resmi olarak duyurdu.

Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını talep ettiklerini açıklayan avukat ailenin son kararını da duyurdu.

Avukatın açıklamasına göre; Balta ailesi 17 yaşındaki çocukları için sözleşme imzalamamayı kararlaştırdı ve Çağrı'nın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray'da antrenmanlara devam etmeyeceği kulüp yetkililerine bildirildi.

İşte Çağrı Balta için avukattan gelen açıklama;

"Son günlerde müvekkillerim Sn. Derya Balta ve Sn. Hakan Balta'nın oğulları Çağrı Hakan Balta üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Galatasaray Kulübü son 5 ay içerisinde Çağrı Balta'nın sözleşmesiyle ilgili müvekkillerim ile 4 (dört) kez sözlü görüşme gerçekleştirmiştir.

Ancak ilk ve tek yazılı sözleşme müvekkillerime 13/02/2026 tarihinde (üç gün önce) cuma günü saat 23.53'te e-posta vasıtasıyla iletilmiştir.

Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 (üç) maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur. Burada özellikle hiçbir şekilde müvekkillerimin "ilk 11 garantisi" talepleri olmadığını kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır. Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır. Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübünü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir."

"Çağrı'nın herhangi bir menajeri yoktur. Doğal olarak Çağrı'yla ilgili süreci merak edenler müvekkillerim ile iletişime geçmişlerdir. Müvekkillerime oğullarıyla ilgili süreci soranlara, müvekkillerim şimdilik bir sözleşmeye imza atmak istemediklerini açık olarak sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu husus da zaten saklanan bir durum değildi.

18 (on sekiz) yaşına girmek üzere olan Çağrı profesyonel sözleşmesi olmayan amatör lisanslı bir futbolcu olduğu için birçok farklı kulübün kendisiyle ilgileniyor olduğu da futbol camiasının içerisinde yer alan müvekkillerim tarafından doğal olarak öğrenilmiştir.

Sezon başında Çağrı'yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin olduğu, bu kulüplerin oyuncunun bir sonraki satışından Galatasaray'a yüksek bir pay ödemeyi kabul edip Çağrı'yı transfer etmek istedikleri de müvekkillerim tarafından ifade edilmişti. Çağrı'nın daha 17 (on yedi) yaşında olduğu ve Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayacak ise transfer için muvafakatname izin vermeleri müvekkillerim tarafından Galatasaray Kulübü yetkililerinden rica edilmiştir. Ancak her defasında müvekkillerime net cevap verilmemiştir. O dönemde ise, bahsi geçen kulüpler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü yoktu.

Transferin son günü olan 06/02/2026 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray Spor Kulübü'ne resmi bir yazı gönderildiği bilgisi müvekkillerime iletilmiştir. Yazıda Çağrı'yla profesyonel sözleşme imzalamak ve bir sonraki satışından Galatasaray'a belirli bir pay ödemek istedikleri teklif edildiği bilgisi müvekkillerim ile paylaşılmıştı. Anılan yazıda Galatasaray'ın teklife olumlu bakması durumunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetiştirme bedelini de ödeyeceklerini ve muvafakatname onayını istediklerini beyan ettikleri müvekkillerim tarafından öğrenilmiştir.

Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki müvekkillerim hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmamıştır."