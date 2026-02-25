İSTANBUL 11°C / 3°C
  Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de! Takımla ilk idmanına çıktı
Spor

Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de! Takımla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta sarı lacivertlilerin Nottingham Forrest maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanına katıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de! Takımla ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe, kadrosunu Galatasaray'dan ayrılan Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi. Yeni transfer, Nottingham Forest maçı öncesinde Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç oyuncunun oldukça istekli olduğu gözlendi. Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta'nın kısa sürede takıma adapte edilmesi ve performansına göre maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

İŞTE TRANSFERİN BEDELİ

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

U19 TAKIMINDA 21 MAÇ 6 GOL

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.

