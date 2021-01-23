İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Caleb Ekuban: Abdülkadir Ömür'ü kalbimizde taşıyoruz
Spor

Caleb Ekuban: Abdülkadir Ömür'ü kalbimizde taşıyoruz

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Caleb Ekuban, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:23
ABONE OL

Gençlerbirliği'ne karşı attı golü Abdülkadir Ömür'e adayan Ekuban, "Bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum, bu aldığımız galibiyet ve attığımız golleri Abdülkadir Ömür'e adıyoruz. Geri döndüğünde iyi yerde olması için mücadele ediyoruz. Ne olursa olsun onun yanındayız, bu mesajı vermek istedik. 10 numaralı oyuncumuz Abdülkadir Ömür için hareket yaptım, onu kalbimizde taşıyoruz." dedi.

İlk yarıda iyi olduklarını vurgulayan Ekuban, "2. yarıda çok iyi değildik ancak savunmamız sağlam durdu. Galibiyeti ve 3 puanı almayı bildik" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.