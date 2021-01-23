Caleb Ekuban: Abdülkadir Ömür'ü kalbimizde taşıyoruz

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:23

Gençlerbirliği'ne karşı attı golü Abdülkadir Ömür'e adayan Ekuban, "Bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum, bu aldığımız galibiyet ve attığımız golleri Abdülkadir Ömür'e adıyoruz. Geri döndüğünde iyi yerde olması için mücadele ediyoruz. Ne olursa olsun onun yanındayız, bu mesajı vermek istedik. 10 numaralı oyuncumuz Abdülkadir Ömür için hareket yaptım, onu kalbimizde taşıyoruz." dedi.

İlk yarıda iyi olduklarını vurgulayan Ekuban, "2. yarıda çok iyi değildik ancak savunmamız sağlam durdu. Galibiyeti ve 3 puanı almayı bildik" ifadelerini kullandı.