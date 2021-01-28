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Spor

Caleb Ekuban: Bu kupayı kesinlikle hak ettik

Süper Kupa finalinde Trabzonspor'un Başakşehir'e 2. golünü atarak kupayı kazanmada büyük pay sahibi olan Caleb Ekuban maç sonrası konuştu.

28 Ocak 2021 Perşembe 01:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:08
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Trabzonspor'un Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü maçta galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, karşılaşma sonrası konuştu.

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Ekuban, "Bizim için önemli bir galibiyetti, kupa getiren bir maçtı. Zor bir başlangıç yaptık, kolay olmadı. Bu kupayı kesinlikle hak ettik, maçta her şey istediğimiz gibi gitti. Bugün önemli olan takımımızın kazanması ve kupayı kaldırmasıydı, gelecekte daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.

Ekuban Başakşehir karşısında 85. dakikada galibiyeti getiren isim olmuştu.

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