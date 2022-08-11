Caleb Ekuban, Genoa'da kalma kararı aldı

Genoa'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da hedeflerinden biri olarak gösterilen Caleb Ekuban, geleceği için kararını verdi.

Gana basınında yer alan haberde, Ekuban'ın, Genoa'nın Serie B'ye düşmesine rağmen takımda kalma kararı aldığı belirtildi.

Genoa'nın da, 28 yaşındaki futbolcuyu bırakma niyetinin olmadığı aktarıldı.

Trabzonspor'dan, Genoa'ya transer olan Caleb Ekuban, İtalyan ekibinde 34 maçta 2 gol, 2 asistlik bir skor katkısı sağladı.

CALEB EKUBAN KİMDİR?

Caleb Ansah Ekuban 23 Mart 1994 doğumlu, Serie A ekiplerinden Genoa takımında forvet pozisyonunda görev yapan Ganalı milli futbolcudur.

