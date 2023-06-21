Caleb Ekuban sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban geldi. Siyah-beyazlıların Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak için girişmlere başlayacağı öğrenildi.

CALEB EKUBAN, TRABZONSPOR'DA GÖZ DOLDURMUŞTU

3 sezon boyunca Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da da forma giyen yıldız isim Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ganalı yıldız Trabzonspor'da oynadığı süreçte toplamda 67 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki Ganalı forvet 21 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulunmuştu

GENOA SERÜVENİ İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Sonrasında İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, bu takımda istediğini bulamadı. performansı gittkçe düşen yıldız isim bu sezon ise adeta yedek kulübesine mahkum oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 11 tanesi ilk 11 olmak üzere 15 karşılaşmada forma giyen Caleb Ekuban, bu müsabakalarda ise 2 gol ve 2 asist ile oynadı.