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Spor

Çalhanoğlu'nun adı soruşturmaya karıştı! Milli yıldızdan ''bilet'' talebi

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı soruşturmaya karıştı. İtalyan ekibinin taraftar grubu olan Curna Nord'un liderinin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Inter final için Çalhanoğlu'ndan bilet istediği aktarıldı. İşte detaylar...

AKŞAM3 Ekim 2024 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Çalhanoğlu'nun adı soruşturmaya karıştı! Milli yıldızdan ''bilet'' talebi
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Inter'in sert taraftar grubu Curva Nord'un önde gelen ismi Antonio Bellocco'nun öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Inter ve Milan'ın yöneticileri ve oyuncuları da dikkat çekti.

İki kulübün taraftar gruplarından toplam 19 kişi tutuklandı. Inter'in bu fanatik gruplara "suçluluğa yardım ve yataklık ettiği" iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu'nun adı, bu olaylarla ilişkilendirilen isimlerden biri olarak öne çıktı. Soruşturma raporlarına göre, Çalhanoğlu ve ailesi, Ağustos 2023'te tutuklanan Curva Nord lideri Marco Ferdico ile akşam yemeğinde buluştu. Ferdico'nun, Çalhanoğlu'ndan o dönem İstanbul'da oynanacak olan Manchester City finali için bilet istediği söyleniyor.

Inter tribünü, kulübün verdiği bin bilete ek olarak daha fazla bilet talep etmişti. Milli oyuncunun öldürülen tribün lideri Antonio Bellocco ile de bir görüşme yapacağı fakat bu yemeğin ertelendiği bildirildi. İtalya'nın 2006 Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi de soruşturma dosyalarında yer aldı. Materazzi'nin yeni bira markasını Curva Nord ultras grubu ile özel olarak satışa sunma vaadinde bulunduğu iddia edildi. Bu gelişmelerle birlikte oyuncuların fanatik taraftar gruplarıyla kurdukları ilişkiler inceleme altına alındı.

YAPI TEMİZLENECEK

Inter Başkanı Beppe Marotta açılan soruşturmayla ilgili şunları söyledi: "Korkacak bir şey yok. Eninde sonunda yargının ve polisin kulüplerdeki yapıyı temizleyeceğine inanıyorum. Inter çok şeffaf hareket eden bir kulüp. Avukatlarımız aracılığıyla yargının işini kolaylaştıracağız."

TEDBİRLER ALINACAK

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, soruşturmanın sürdüğünü belirterek sıkı tedbirlerin alınacağını söyledi: "Son günlerde yaşanan olaylar, kelimenin tam anlamıyla geri dönüşü olmayan bir nokta, ama biz soruşturmayı sürdürüyoruz ve tedbirler alınacak.

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