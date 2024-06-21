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Spor

Calzona: Rakiplerimiz çok kaliteli

Slovakya Milli Takımı'nda teknik direktör Francesco Calzona, Ukrayna'ya 2-1 kaybettikleri maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

21 Haziran 2024 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Calzona: Rakiplerimiz çok kaliteli
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Slovakya Milli Takım Teknik Direktörü Francesco Calzona 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında , 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin gücüne değinen Calzona, şu sözleri sarf etti;

"Zor bir maçtı. Bazı anlardan çok memnun kaldım, bazılarından ise daha az. Takımdan memnunum. Onları suçlayamam, ilk yarı bizim açımızdan daha iyiydi. Rakiplerimiz çok kaliteli; FIFA sıralamasında Ukrayna bizden 20 sıra önde. İlerlemek için elimizden geleni yapacağız."

  • Francesco Calzona
  • Slovakya Milli Takımı
  • Ukrayna maçı

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