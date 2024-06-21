Calzona: Rakiplerimiz çok kaliteli

Slovakya Milli Takım Teknik Direktörü Francesco Calzona 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında , 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin gücüne değinen Calzona, şu sözleri sarf etti;

"Zor bir maçtı. Bazı anlardan çok memnun kaldım, bazılarından ise daha az. Takımdan memnunum. Onları suçlayamam, ilk yarı bizim açımızdan daha iyiydi. Rakiplerimiz çok kaliteli; FIFA sıralamasında Ukrayna bizden 20 sıra önde. İlerlemek için elimizden geleni yapacağız."