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Spor

CAMLI: Brezilya - Japonya

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda C grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, formda Japonya ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
CAMLI: Brezilya - Japonya
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Elemelerde iyi bir performans ortaya koyan Brezilya'yla Japonya son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Sambacılar, Uzak Doğu temsilcisini eleyerek erken bir vedanın önüne geçmek istiyor.

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Japonya'ysa, güçlü rakibini yenerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Houstan Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimarães, Paqueta, Vinicius, Rayan, Cunha.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.

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