Campi bugün imza için Trabzon’a geliyor
Trabzonspor'un Estudiantes’le uzun süren görüşmeler sonucunda ikna edip 1 yıllığına kiraladığı Arjantinli stoper Gaston Campi’nin bugün Trabzon’a geleceği belirtildi.
28 yaşındaki savunma oyuncusu için Estudiantes’e 525 bin euro ödeneceği öğrenildi. 1.91 metrelik stoper ise 750 bin euro alacak.
Campi’nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da konulacak. Bu arada Bordo-Mavili takımın hazırlık kampına izinleri biten Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı dün dahil oldu.
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