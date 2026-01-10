İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Can Armando Güner artık Aslan! Galatasaray'da mutlu son

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu için Alman ekibine 250 bin euro ödeyecek.

10 Ocak 2026 Cumartesi 08:27
Can Armando Güner artık Aslan! Galatasaray'da mutlu son
G.Saray, büyük ölçüde anlaşma sağladığı Mönchengladbachlı Can Armando Güner'i dün İstanbul'a getirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 18 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübüne 250 bin euro ödeyeceği belirtildi. Sağlık kontrollerinden geçen Güner, bugünkü Süper Kupa mücadelesinde şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle beraber, Türk statüsünde oynayabilmesi için mavi kart alan genç futbolcu, yerli olarak oynayacak. Transfer sürecinde Werder Bremen ve Hoffenheim'ın da devrede olduğu ifade edilirken, Güner'in tercihini babasının memleketi olan Türkiye'den yana kullandığı aktarıldı. Annesinin Arjantin kökenli olması nedeniyle Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımları için oynama hakkına sahip olan genç futbolcu, daha önce Almanya U16 ve U17 formalarını giymiş, Kasım ayında ise Arjantin U17 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı...

