6 Şubat 2026 Cuma
Spor

Can Armando Güner imzayı attı! Resmen Galatasaray'da

Galatasaray, genç futbolcu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı. 18 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

6 Şubat 2026 Cuma 20:02
Can Armando Güner imzayı attı! Resmen Galatasaray'da
ABONE OL

Galatasaray, genç futbolcu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Can Armando Güner!" ifadeleri yer aldı.

18 yaşındaki genç futbolcu, "Büyüdüğüm takım için oynamak benim için gurur. Babam çok büyük Galatasaray taraftarıydı. Bu nedenle benim için de başka tercih olmadı. Sahip olduğum ilk forma Galatasaray forması. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Ailemde herkes Galatasaraylıydı. O yüzden sadece Galatasaray!" açıklamasında bulundu.

