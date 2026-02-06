Galatasaray, genç futbolcu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Can Armando Güner!" ifadeleri yer aldı.

18 yaşındaki genç futbolcu, "Büyüdüğüm takım için oynamak benim için gurur. Babam çok büyük Galatasaray taraftarıydı. Bu nedenle benim için de başka tercih olmadı. Sahip olduğum ilk forma Galatasaray forması. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Ailemde herkes Galatasaraylıydı. O yüzden sadece Galatasaray!" açıklamasında bulundu.