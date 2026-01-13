İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1711
  • EURO
    50,4242
  • ALTIN
    6369.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Can Armando Güner'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'da! İlk görüşme gerçekleşti
Spor

Can Armando Güner'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'da! İlk görüşme gerçekleşti

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın da istediği Can Armando Güner için düğmeye bastı. Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

TRT Spor13 Ocak 2026 Salı 12:24 - Güncelleme:
Can Armando Güner'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'da! İlk görüşme gerçekleşti
ABONE OL

Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun temsilcisiyle bir araya gelerek Can Armando Güner transferi için ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan Can Armando Güner, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu ve kanat pozisyonlarında görev yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.