19 Ekim 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 15:29

Beşiktaşlı Can Bozdoğan, takımın genç oyuncuları arasında yer alıyor. Schalke 04 takımından kiralanan orta saha oyuncusu, maçlarda gösterdiği performansla taraftarın dikkatini çekiyor. Almanya doğumlu Türk asıllı futbolcunun hayatı ve yaşı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Buna göre; Can Bozdoğan kimdir? Can Bozdoğan nereli? İşte Beşiktaş'a transferi ve daha önce oynadığı takımlar..

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

Can Bozdoğan, 5 Nisan 2001'de Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi.

20 yaşındaki Can Bozdoğan, performasıyla büyük takımların dikkatini çekmeyi başarıyor. 72 kg ağırlığında olan futbolcu, 1.72 cm uzunluğunda.

Can Bozdoğan, 2019 yılında 700 Bin € karşığında Schalke 04 transfer oldu. Schalke 04 formasıyla ilk maçına 2020'de Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile oynadığı maçta çıktı.

27.08.2021 tarihinde ise Türkiye Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, Beşiktaş'ta orta saha pozisyonunda görev alıyor.

Bozdoğan, geçen sezon oynadığı 17 karşılaşmada 2 asistlik performans sergilemişti.

Can Bozdoğan'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro civarında.

CAN BOZDOĞAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Bozdoğan futbolculuk kariyerine Köln altyapısında başladı. Çeşitli altyapı kategorilerinde oynamasının ardından A takıma kadar yükseldi.

Ardından 00 bin Euro karşılığında Schalke 04 takımına transfer oldu. U19 takımında oynamasının ardından burada da A takıma kadar yükselmeyi başardı.

Futbola 1.JFS Köln alt yapısından başlayan Bozdoğan, 1 Tem 2008 tarihinde 1. FC Köln alt yapısına transfer oldu. 2019 yılına kadar alt yapıda, U17 ve U19 kategorilerden forma giydi.

Can Bozdoğan, "canbozdogan10" kullanıcı adı ile Instagram'ı kullanıyor.