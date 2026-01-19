İSTANBUL 5°C / 2°C
  Can Güner'in menajeri perde arkasında yaşananları anlattı
Spor

Can Güner'in menajeri perde arkasında yaşananları anlattı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Armando Güner'in menajeri Mehmet Eser, yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu

19 Ocak 2026 Pazartesi 18:45
Can Güner'in menajeri perde arkasında yaşananları anlattı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Armando Güner için yeni bir açıklama geldi.

18 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'a transferi için 9 Ocak Cuma günü İstanbul'a gelmiş ancak imza atmadan Almanya'ya geri dönmüştü.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Borussia Mönchengladbach cephesi ise bu durumdan haberleri olmadığını ve genç futbolcunun kulüpten hastalık nedeniyle izin aldığını söylemişti.

18 yaşındaki genç futbolcunun menajeri Mehmet Eser, yaşananlara Sky'da açıklık getirdi.

Borussia Mönchengladbach'ın iddiasıyla ilgili konuşan Mehmet Eser, "Bu tamamen doğru değil." diye konuştu. Sözlerine devam eden Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a gitmesinden dört gün önce) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu aksi durumda gitmezdik." dedi.

Borussia Mönchengladbach'tan izin almadıkları iddialarına cevap veren Mehmet Eser, "Kulüp yönetimine birkaç kez bilgi vermeye çalıştım ancak yanıt alamadım." sözlerini sarf etti.

"YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİK"

Ocak ayının başında Borussia Mönchengladbach'ın yeni sözleşme teklifini reddettiklerini söyleyen Mehmet Eser, kulüp yönetiminin kendilerine yeni bir takım bulmaları gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Borussia Mönchengladbach'ın Can Armando Güner konusundaki tavrını eleştiren Mehmet Eser, "Kulübün, bu kadar genç bir insana davranışından memnun değilim. genç bir oyuncu hakkında yanlış iddiaların ortaya atılmasına seyirci kalamam." diye konuştu.

TRANSFERDE SON DURUM

Galatasaray'ın Can Armando Güner transferinde yaşananların ardından Sky'da 18 Ocak Pazar günü yeni bir iddia gündeme geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Can Armando Güner, Galatasaray ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için sözlü olarak anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yaz aylarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Galatasaray'ın 200 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyeceğinin altı çizildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Mönchengladbach ile görüştüğü belirtildi. Kısa bir süre içerisinde Alman ekibinin yetkilileri ile yeniden temas kurulacağı vurgulandı.

