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Spor

Can Korkmaz, Darüşşafaka'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka'da forma giyen Can Korkmaz'ı renklerine bağladı.

AA7 Haziran 2022 Salı 19:47 - Güncelleme:
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Darüşşafaka, eski oyuncusu Can Korkmaz'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka'mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz'a yeşil-siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerine Pertevniyal'de başlayan 1.87 metre boyundaki oyun kurucu, 2011-2012 sezonunda Darüşşafaka'da forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray, Trabzonspor, Muratbey Uşak, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Türk Telekom'da görev yaptı.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Can Korkmaz, İzmir temsilcisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 32 maçta 5,44 sayı, 1,09 ribaunt ve 2,25 asist ortalamaları yakaladı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta görev alan 29 yaşındaki basketbolcu, 5,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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