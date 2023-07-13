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Spor

Can Maxim Mutaf, Bahçeşehir Koleji'nde

Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Can Maxim Mutaf, Bahçeşehir Koleji'nde
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Can Maxim Mutaf, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.

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