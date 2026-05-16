İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci oldu.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu
ABONE OL

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonanın beşinci ayağında Çekya'daki Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan milli sporcu, mücadeleyi ikinci sırada bitirdi.

Fransız motosikletçi Valentin Debise yarışı birinci sırada tamamlarken, İspanyol motosikletçi Albert Arenas ise üçüncü oldu.

Pata Yamaha Ten Kate adına mücadele eden Can Öncü, hafta sonunun ikinci yarışına yarın TSİ 15.00'te çıkacak.

  • Can Öncü
  • Dünya Supersport Şampiyonası
  • Çekya

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.