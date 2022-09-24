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Spor

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyuma çıktı

Türk motosikletçi Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci haftasında Katalonya'da piste çıktı.

IHA24 Eylül 2022 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
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Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarış haftasında Katalonya'da piste çıkarken, damalı bayrağın altından üçüncü olarak geçti.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun sekizinci yarış haftasında Katalonya'da piste çıktı. Sıralama turlarında güzel bir sürüş ortaya koyan Can Öncü yarışa ikinci sıradan başladı.

Yarış boyunca önemli geçişlere imza atan Can Öncü ile Lorenzo Baldassari ve Federico Caricasulo arasında teker tekere bir mücadele yaşandı. Son tura kadar büyük bir heyecanın olduğu yarışta Can Öncü damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Yarışı şampiyona lideri Dominique Aegerter kazanırken, Lorenzo Baldassari ikinciliği elde etti. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sekizinci haftanın ikinci yarışı yarın TSİ 13.30'da koşulacak.

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