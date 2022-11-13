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Spor

Can Öncü, Endonezya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya ayağında son yarışı da üçüncü sırada podyumda tamamladı.

AA13 Kasım 2022 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Can Öncü, Endonezya'da 3. oldu
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Sezonun 11. ayağında Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde dün ilk yarışı üçüncü tamamlayan Can Öncü, hafta sonunun 19 turluk son yarışına ikinci sıradan başladı.

Yarışta, damalı bayrağı üçüncü sırada geçmeyi başaran Can, Endonezya'da çifte podyum sevinci yaşarken, bu sezon yedinci podyumunu da elde etti.

Yarışın bitimine yedi tur kala Mv Agusta pilotu Niki Tuuli'nin kaza yapması sonrası kırmızı bayraklar sallandı ve yarış son turun sıralamasıyla sona erdirildi.

Red Bull sporcusu Can Öncü üçüncülüğü elde ederken, yarışı Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, Trıumph pilotu Stefano Manzi ise ikinci sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışları 18-20 Kasım tarihlerinde Avusturalya'da koşulacak.

  • Can Öncü
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  • Endonezya

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