İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Can Öncü, İspanya'da 12. oldu

İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli motosikletçi Can Öncü, 12'nci oldu. MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 6. ayağının ilk yarışında Can, cezası nedeniyle 34. sıradan başlatıldı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Can Öncü, İspanya'da 12. oldu
ABONE OL

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı.

Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken, sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı.

Yarışta iyi performans sergileyen ay-yıldızlı genç motosikletçi, gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı.

Yarışta Ecosantagata Althea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos, üçüncü oldu.

Wildcard ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağına davet edilen Türk motosikletçi Kadir Erbay ise hafta sonunun 15 turluk ilk yarışında bitime 6 tur kala yaşadığı kaza nedeniyle damalı bayrağı göremedi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci ana yarışı, İspanya'da yarın saat 15.00'te başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.