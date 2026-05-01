1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
  • Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'da piste çıkacak
Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Macaristan'da yarışacak.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 09:47
Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) sezonun dördüncü etabı, hafta sonu Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle yarın (2 Mayıs Cumartesi) TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.

Bahattin Sofuoğlu, 3 Mayıs Pazar günü ise önce TSİ 12.10'da superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

CAN ÖNCÜ DE BALATON PARK'TA BOY GÖSTERECEK

Dünya Supersport Şampiyonası'na bu sezon iddialı başlayan milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde yarışacak.

Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımıyla hafta sonunun ilk yarışına 2 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci ana yarışa ise 3 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
