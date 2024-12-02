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Spor

Can Sevim: Önümüzde kazanmamız gereken bir maç var

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, 'Çok zorlu bir fikstürü arzu etmediğimiz bir şekilde arkamızda bıraktık' dedi.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
Can Sevim: Önümüzde kazanmamız gereken bir maç var
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyetle başlayan MSK, ikinci haftada Aliağa Petkimspor'u da geçti. Karşıyaka karşısında farklı mağlubiyet alan Mersin ekibi, Manisa Basket maçında da galibiyete ulaştı. Son 4 haftada ise zorlu bir fikstürde mücadele eden Mersin Spor, sırasıyla güçlü rakipleri Beşiktaş, A.Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanamadı. Mersin Spor geride 8 haftada 3 galibiyet alarak puan cetvelinde 11. sıraya yerleşti.

"Bundan sonra doğrudan rakibimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız"

Son olarak taraftarının önünde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 98-69'luk skorla mağlup olan Mersin Spor'un başantrenörü Can Sevim, çok zorlu bir fikstürü arzu etmedikleri bir şekilde arkalarında bıraktıklarını belirterek, "Geçmişte kalamayız, gerekli dersleri çıkarmalı ve ilerlemeyiz. Bundan sonra doğrudan rakibimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Önümüzde kazanmamız gereken bir Büyükçekmece maçı var. Tüm konsantrasyonumuz o maç için olmak zorunda" dedi.

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