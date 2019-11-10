Can simidi Muriç

FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç, golleriyle takımını sırtlıyor. 25 yaşındaki Kosovalı forvet, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon ligde çıktığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırarak kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, takımının da adeta can simidi oldu.

Kanarya, Muriç’in bu sezon ligde gol attığı 6 karşılaşmanın (Gaziantep, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Yukatel Denizli, Konyaspor ve Kasımpaşa) hiç birinde puan kaybı yaşamadı ve 18 puan topladı. 25 yaşındaki Kosovalı yıldızın boş geçtiği 5 maçta (Trabzonspor, Aytemiz Alanya, Galatasaray, Antalyaspor ve Kayserispor) ise 3 yenilgi ve 2 beraberlik alınıp 13 puan kaybedildi.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını (7 gol, 1 asist) Fenerbahçe’de yapan Vedat Muriç, 2019 yılında attığı gollerle dikkatleri topladı. Kosovalı futbolcu şu ana kadar 34 resmi maça çıkarken, rakip fileleri tam 23 kez havalandırdı. Çekya ve İngiltere maçları için davet alan Muriç bu gollerin 12’sini Çaykur Rize, 7’sini Fener, 4’ünü de milli takım formasıyla kaydetti.