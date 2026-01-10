İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Can Uzun attı ama yetmedi! Frankfurt ile Dortmund yenişemedi
Spor

Can Uzun attı ama yetmedi! Frankfurt ile Dortmund yenişemedi

Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'un golü 3 puan için yeterli olmadı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Can Uzun attı ama yetmedi! Frankfurt ile Dortmund yenişemedi
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Frankfurt'un gollerini, 22. dakikada Can Uzun, 71. dakikada Younes Ebnoutalib ve 90+2. dakikada Mahmoud Dahoud kaydetti.

Dortmund'un gollerini ise, 10. dakikada Maximilian Beier, 68. dakikada Felix Nmecha ve 90+5. dakikada Carney Chukwuemeka attı.

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, 63 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 33 yaptı. Frankfurt ise puanını 26'ya yükseltti.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Stuttgart deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.