Can Uzun attı, Frankfurt kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0'lık skorla geçti.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun ve 59. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu sonucun ardından lig aşamasında 5. galibiyetini alan Frankfurt, 16 puanla 2. sıraya yerleşerek ilk 8'de bitirme ihtimalini güçlendirdi.

Lig aşamasında 4. kez mağlup olan Ferencvaros ise 9 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Frankfurt, Roma'ya konuk olacak. Ferencvaros ise AZ Alkmaar'ı konuk edecek.