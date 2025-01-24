İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7012
  • EURO
    37,2835
  • ALTIN
    3161.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Can Uzun attı, Frankfurt kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Ferencvaros'u konuk eden Eintracht Frankfurt, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli futbolcumuz Can Uzun, takımının ilk golünü kaydetti.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 01:43 - Güncelleme:
Can Uzun attı, Frankfurt kazandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0'lık skorla geçti.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun ve 59. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu sonucun ardından lig aşamasında 5. galibiyetini alan Frankfurt, 16 puanla 2. sıraya yerleşerek ilk 8'de bitirme ihtimalini güçlendirdi.

Lig aşamasında 4. kez mağlup olan Ferencvaros ise 9 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Frankfurt, Roma'ya konuk olacak. Ferencvaros ise AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.