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Spor

Can Uzun gol attı! Eintracht Frankfurt kazandı

Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Milli futbolcumuz da takımı adına 1 gol kaydetti.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 22:26 - Güncelleme:
Can Uzun gol attı! Eintracht Frankfurt kazandı
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Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Frankfurt'un gollerini, Hugo Larsson, Tuta ve Can Uzun kaydederken Holstein Kiel'in tek golü Finn Porath'tan geldi.

Ev sahibi ekipte Hugo Ekitike, 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

CAN UZUN'DAN GOL

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 71 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Can Uzun, Frankfurt adına bir gol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'daki yenilmeme serisi 7 maça çıktı. (4G 3B) Frankfurt Bundesliga'da 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

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