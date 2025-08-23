İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Can Uzun yıldızlaştı! Eintracht Franfurt rahat kazandı

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Eintracht Franfurt, Werder Bremen'i ağırladı. Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Milli futbolcumuz Can Uzun ise 1 gol 2 asist ile maça damga vurdu.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:37
Can Uzun yıldızlaştı! Eintracht Franfurt rahat kazandı
Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Eintracht Franfurt, Werder Bremen'i ağırladı.

Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü Can Uzun kaydetti. Üç dakika sonra sahneye çıkan genç futbolcu, Jean Bahoya'ya asist yaparak farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada yine Can Uzun'un asistinde Jean Bahoya topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Werder Bremen, 48. dakikada Justin Njinmah'ın golüyle farkı 2'ye indirse de, 70. dakikada Ansgar Knauff'un attığı gol sonrası Frankfurt, farkı yeniden 3'e çıkardı.

TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada bir gol ve iki asistle oynayan Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana detaylı tek bir Bundesliga maçında üç gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Can Uzun, 74. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, Bundesliga'ya 3 puanla başladı. Werder Bremen, puansız başladı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Leverkusen'i konuk edecek.

