3 Kasım 2025 Pazartesi
Can Uzun'dan kötü haber! Milli maçlarda forma giyemeyecek

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, ligde oynanan Heidenheim maçında sakatlık yaşadı. Genç yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'dan kötü haber geldi.

Milli futbolcu, ligde Heidenheim ile oynanan maça ilk 11'de başladı ve sakatlık yaşamasının ardından 26. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

5 HAFTA YOK!

Sky'da yer alan habere göre, Can Uzun, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

MİLLİ TAKIMA GELEMİYOR

Avrupa'da ligler bu hafta sonu da oynanacak ve ardından milli araya gidecek. A Milli Takımımız, milli arada Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Can Uzun'un yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda da yer alması beklenmiyor.

Eintracht Frankfurt forması altında yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 19 yaşındaki Can Uzun, bu sezon 14 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

