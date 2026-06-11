İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1511
  • EURO
    53,4143
  • ALTIN
    6041.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Can Uzun'dan transfer açıklaması!

A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun, Türkiye'yi seçme nedeninin kendisini Türk hissetmesi olduğunu söyledi. Transfer iddialarına da değinen 20 yaşındaki futbolcu, tüm odağının Dünya Kupası ve milli takım olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Can Uzun'dan transfer açıklaması!
ABONE OL

A Milli Takım'ın genç futbolcularından Can Uzun, açıklamalarda bulundu. Türk Milli Takımı'nı seçmesi hakkında konuşan Can Uzun, transfer sorularını da cevapladı.

20 yaşındaki futbolcu, "Ben Türk'üm. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" dedi.

Kenan Yıldız hakkında da konuşan Can, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan ismi Galatasaray ile de anılan Can Uzun, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.