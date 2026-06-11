Can Uzun'dan transfer açıklaması!

A Milli Takım'ın genç futbolcularından Can Uzun, açıklamalarda bulundu. Türk Milli Takımı'nı seçmesi hakkında konuşan Can Uzun, transfer sorularını da cevapladı.

20 yaşındaki futbolcu, "Ben Türk'üm. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" dedi.

Kenan Yıldız hakkında da konuşan Can, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan ismi Galatasaray ile de anılan Can Uzun, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için" açıklamasında bulundu.