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Spor

Can Uzun'un 2 golü, Nürnberg'e yetmedi!

Almanya Bundesliga 2'nin 27. hafta maçında Hertha Berlin ile Nürnberg 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Can Uzun, mücadelede 2 gol attı.

31 Mart 2024 Pazar 01:15 - Güncelleme:
Can Uzun'un 2 golü, Nürnberg'e yetmedi!
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Almanya Bundesliga 2'nin 27. haftasında Pal Dardai'nin ekibi Hertha Berlin ile Cristian Fiel'in yönetimindeki Nürnberg karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 14 ve 46. dakikalarda attığı iki golle yıldızlaştı. Nürnberg'in diğer golünü ise 33. dakikada Lkas Schleimer kaydetti.

Ev sahibi Hertha Berlin'in gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, 54. dakikada Haris Tabakovic ve 56. dakikada penaltıdan yine Haris Tabakovic kaydetti.

18 yaşındaki Can Uzun bu sezon tüm kulvalardaki 18. golüne ulaşırken, Nürnberg puanını 37'e yükseltmiş oldu. Hertha Berlin ise puanını 38'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nürnberg evinde Holstein Kiel'i ağırlarken, Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'a konuk olacak.

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