Can Uzun'un asist yaptığı maçta Augsburg ile Eintracht Frankfurt yenişemedi

Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Augsburg, 44. dakikada Anton Kade ile öne geçti. Frankfurt, bu gole 66. dakikada Can Uzun'un asistinde Ritsu Doan ile eşitliği sağladı.

Milli yıldızımız Can Uzun, uzun süre sonra ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Frankfurt 43 puana, Augsburg ise 37 puana yükseldi.

Frankfurt, gelecek hafta Hamburg'u ağırlayacak. Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek