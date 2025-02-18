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Spor

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'taki performansı büyük beğeni topladı

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli yıldız Can Uzun, bu sezon forma bulduğu maçlarda sergilediği performans ve skor katkısıyla büyük beğeni topladı.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 15:28 - Güncelleme:
Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'taki performansı büyük beğeni topladı
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Can Uzun Eintracht Frankfurt'a güç kattı. Milli oyuncu geçen sezon Nürnberg formasıyla 2. Lig'de gösterdiği performansı Bundesliga'ya da taşıdı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 3 maçta 11'de şans bulmasına rağmen 4 gol 1 asist üretti.

Genç orta saha son olarak Eintracht Frankfurt'un pazar günü sahasında Holstein Kiel'i 3-1 yendiği maçta fileleri havalandırdı.

Ev sahibi ekibin yeni transferi Michy Batshuayi'nin oyuna dahil olmadığı karşılaşmada Can Uzun performansıyla alkışlandı.

71 dakika sahada kalan milli oyuncu, 3 top çalma ile bu alanda maçın en başarılı ismi oldu.

Can Uzun ayrıca rakip ceza sahasında topla buluşma, şut, gol beklentisi, kilit pas ve ikili mücadele kazanma kategorilerinde ilk üçte yer aldı.

Başarılı futbolcu çoğu maçta sonradan oyuna girmesine karşın Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'da en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Can Uzun Avrupa Ligi'nde forma giydiği 6 karşılaşmada da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla 30 maçta 16 gol 2 asistle büyük takımların radarına girmişti.

Eintracht Frankfurt sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Can Uzun'u 5 yıllığına renklerine bağlamıştı.

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