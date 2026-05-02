Spor

Can Uzun'un gol attığı maçta Hamburg, Frankfurt'u mağlup etti

Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Hamburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin tek golü ise milli oyuncumuz Can Uzun'dan geldi.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Can Uzun'un gol attığı maçta Hamburg, Frankfurt'u mağlup etti
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Frankfurt, evinde Hamburg ile karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 2-1 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Hamburg'a galibiyeti getiren goller 51. dakikada Albert Gronbaek ve 59. dakikada Fabio Vieira'dan geldi. Frankfurt'un tek golünü ise 48. dakikada Can Uzun kaydetti. Milli futbolcu karşılaşmanın tamamında sahada yer alırken, attığı gol takımına puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Hamburg 34 puana yükselerek 11. sıraya çıkarken, Frankfurt 43 puanla 7. sırada kaldı.

GELECEK MAÇ

Gelecek hafta Frankfurt deplasmanda Borussia Dortmund ile, Hamburg ise sahasında Freiburg ile karşılaşacak.

