Cancelo'dan Barça ile devam kararı!

Barcelona'nın Manchester City'den kiraladığı Joao Cancelo, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Portekizli sağ bek, gelecek sezon kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor.

Sport'un haberine göre; Arsenal, Bayern Münih, Chelsea ve Suudi Arabistandan birkaç kulüp Cancelo'ya ilgi gösterdi ancak Cancelo, Barcelona'da kalmak istediğini yönetime belirtti. Bu doğrultuda Barcelona da Cancelo'nun bonservisini satın almak istiyor.

CITY'NİN BEKLENTİSİ EN AZ 40 MİLYON

Haberde, Portekizli oyuncuyu elinden çıkarmak isteyen Manchester City'nin yıldız isim için Barcelona'dan en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği aktarıldı. Barcelona'nın ilk önceliğinin ise tıpkı şu an olduğu gibi Cancelo'yu 1 yıl daha kiralamak olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Barcelona ile bu sezon 33 maça çıkan Cancelo, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.