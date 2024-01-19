Caner Erkin, 6 aylığına ''Tamam'' dedi! Geri dönüyor

Galatasaray ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefliyor. Sarı kırmızılılar bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Cimbom, kanayan yarası sol bek için alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.

CANER ERKİN GERİ DÖNÜYOR

1. Lig ekibi Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren Caner Erkin, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı kırmızılı kurmaylar, sol bek transferi için 35 yaşındaki oyuncuyu incelemeye aldı. Olumlu rapor doğrultusunda Galatasaray yöneticilerinin resmi adım atması bekleniyor. Şartlar oluşursa Caner Erkin'in Cimbom'a 6 aylık imza atması bekleniyor. Tecrübeli sol bekin de bu transfer sıcak baktığı biliniyor.

ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ

Öte yandan Galatasaray'ın sol bek listesinde ki önceliğinin Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz olduğu aktarılıyor.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Sol beke takviye yapacağız. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir ama şu anda net olarak sona yaklaştığımız bir transfer yok. Belirlediğimiz, istediğimiz, düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi