Caner Erkin hüsrana uğradı! Kabus gibi

Başakşehir'de Caner Erkin için işler yolunda gitmiyor. Devre arasında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılarak turuncu-lacivertlilere imza atan deneyimli sol bek Caner Erkin aradığını bulamadı.

12 MAÇTA 6 ASİST YAPMIŞTI

2021'in yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, İstanbul ekibinde 12 resmi maçta forma giymiş ve 6 asistle skora etki etmişti. Ancak deneyimli sol bek devre arasında sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

BAŞAKŞEHİR'E YARIM SEZONLUK İMZA ATTI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, transferde Beşiktaş ile de gündeme gelmiş ancak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir'e sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

CANER ERKİN HÜSRANA UĞRADI

Caner Erkin, şu ana kadar Başakşehir'de aradığını bulamadı. Konferans Ligi'nde Gent ile oynana karşılaşmaların kadrosunda yer almayan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, Süper Lig'de ise 4 maçın kadrosunda yer aldı ve bunların yalnızca 1'inde 4 dakika süre alabildi.