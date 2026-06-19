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Spor

Caner Erkin kramponlarını astı! Futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Inter olmak üzere pek çok takımda forma giyen Caner Erkin, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

BEYZA NUR YILMAZ19 Haziran 2026 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Caner Erkin kramponlarını astı! Futbolu bıraktığını açıkladı
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Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını duyurdu. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını giyen Caner Erkin, Türk futboluna veda etti.

Milli takım formasını da uzun yıllar terleten deneyimli sol bek, kariyeri boyunca Süper Lig şampiyonlukları yaşarken, asistleri ve duran toplardaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Futbol kariyerinde yüzlerce resmi maça çıkan Caner Erkin, Türkiye A Milli Takımı'nda da önemli turnuvalarda görev aldı.

KARİYERİNDE İZ BIRAKTI

Profesyonel kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Avrupa'da CSKA Moskova ve Inter formaları giydi. Türkiye'de ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan deneyimli futbolcu, özellikle hücum katkısı ve asistleriyle Türk futbolunun son dönemdeki en önemli bek oyuncularından biri olarak gösterildi.

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