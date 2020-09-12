Caner Erkin: ''Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz''

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:56 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:57

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda bir penaltı kaçıran tecrübeli oyuncu, "Galibiyetle başlamak çok güzel. Hedefimiz her türlü şampiyonluk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı. İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok güzel bir galibiyet oldu. Ben penaltı kaçırdım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçırdım, kötü vurdum. Onun için sıkıntı yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan." dedi.

"MOTİVASYONUMUZU KAYBETMEMELİYİZ"



Moralin önemli olduğunu kaydeden Caner, "Asist, gol önemli değil. Burada bütün arkadaşlar olsun, yerli yabancı, hepimiz aynı gemideyiz. Neşeli olmak lazım. Mağlubiyet olunca neşeli olmak zor ama neşemizi kaybetmemeliyiz, motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Yanımdakilerin neşeli olmasını isterim, ben neşeli biriyim." ifadelerini kullandı.